Juve, il web ha due eroi e un colpevole: non deve giocare

Era necessaria una vittoria er la Juventus dopo il deludente 0-0 di Firenze che aveva fatto storcere il naso a molti. I tre punti sono arrivati e addirittura in rimonta, ma nel successo della Vecchia Signora oltre ai complimenti per due protagonisti ci sono anche pesanti critiche a un esordiente.

Ironia della morte – Come era ampiamente prevedibile il primo gol in Italia di Aaron Ramsey non poteva non suscitare l’ironia per la famosa maledizione scherzosa che lo riguarda (ogni volta che segna morirebbe un vip). Il tono è ovviamente di ilarità e sul web di sponda juventina si può leggere anche “Se Ramsey oltre a farci vincere la partita per una volta invece di un vip facesse fuori il mio ex…”. C’è chi si prende la rivincita con “E ora dove sono tutti quelli che si chiedevano perché non giocasse? Che dicevano che era un pacco?”

Bentornato – Tantissime lodi per il ritorno fra i pali di Gianluigi Buffon, per una prestazione positiva. Solo giudizi estasiati per lui, come “Che bello rivedere Gigi nuovamente con la nostra maglia! Szczesny è un fenomeno ma Gigi è…la storia!” e come “Mi domando quale squadra al mondo possa vantare di avere come riserva un portiere del genere!”.

Cose turche – Non ha affatto convinto invece i sostenitori bianconeri la prova del turco Demiral, neo arrivato in casa Juventus, non soltanto per il calcio di rigore che ha causato (e che comunque Di Carmine ha fallito calciando sul palo). C’è chi commenta con “E a questo punto non era mille volte meglio far giocare Rugani? Ragazzi questo non è in grado!” e chi sottolinea “Ok, era all’esordio, ma se gioca così col Verona in Champions League il suo posto può essere solo in tribuna”.

SPORTEVAI | 21-09-2019 19:53