Juve, la pazienza è finita: “Deve andare via”

Un amore mai nato e che non sembra sul punto di nascere. Federico Bernardeschi e la Juventus sembrano già ai momenti conclusivi del loro rapporto, o perlomeno i tifosi bianconeri non sono intenzionati a dare ancora alibi e tempo all’ex giocatore della Fiorentina.

Il momento clou

A scatenare la reazione dei fan della Vecchia Signora contro l’attaccante c’è un momento della gara di ieri sera contro il Crotone. Siamo nei minuti conclusivi della partita, i bianconeri stanno gestendo una situazione di ripartenza con Bernardeschi che ha spazio davanti e arriva al limite dell’area di rigore. In quel momento però si ferma, rallenta l’azione e invece di provare una giocata per i suoi compagni di attacco fa un retropassaggio di 25 metri per far ricominciare l’azione dalla difesa.

Pazienza finita

Già nel corso dell’estate, il nome di Bernardeschi è stato associato a molte trattative in uscita e a scambi ma alla fine è rimasto a Torino a giocarsi le sue chance, ma ora la rabbia dei tifosi sembra davvero tantissima. E sui social arrivano le accuse: “Senza coraggio non vai da nessuna parte: terribile questa scelta”, scrive Massimiliano. E c’è chi sostenitore dalla prima ora adesso prende le distanze dal giocatore: “Ho sempre sostenuto Bernardeschi ma qui mi ha fatto capire che non potrà mai essere un punto fermo della Juve. Inconcepibile”.

Il passo del gambero

Molti tifosi si chiedono come sia stato possibile che un giocatore che a Firenze era il faro della squadra con giocate pazzesche, non sia riuscito ad emergere anche a Torino, anzi negli ultimi tempi sta dando segni di un’involuzione tecnica e forse anche mentale: “Bernardeschi è in una involuzione calcistica pazzesca. In un contropiede dalla Juve si ferma e passa la palla indietro, inconcepibile”.

Per molti il pareggio di Crotone pesa proprio sulle spalle di Bernardeschi, che rappresenta uno dei pochi errori compiuti dalla Juve in fase di mercato: “Ma cosa è successo alla testa di Federico? Io ho mangiato il tavolo quando l’ho visto. Questa azione è da corso di psicologia”. E ancora: “Non capisco l’involuzione di Bernardeschi. Sembra che abbia paura di sbagliare. Forse lo ha rovinato Sarri con le sue teorie? Spero che Pirlo riesca a esorcizzare i demoni anticalcistici che lo perseguitano”.

