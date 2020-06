Juve, la rabbia dei tifosi contro i due colpevoli

La seconda finale consecutiva della stagione persa dalla Juventus, prima la Supercoppa contro la Lazio ora la Coppa Italia col Napoli, scatena la tifoseria bianconera che sui social riversa tutta la sua rabbia e delusione mettendo nel mirino quel Maurizio Sarri arrivato come profeta del bel gioco ma che finora si porta a casa la seconda finale persa in Italia.

Ma le critiche alla fine dei rigori che hanno incoronato il Napoli non risparmiano nemmeno l’intoccabile Cristiano Ronaldo impalpabile già col Milan e in ombra anche stasera.

Il Sarri bal che non c’è

Un fiume in piena i tifosi bianconeri che già avevano criticato Sarri per alcuni suoi atteggiamenti fuori dal campo. Eccone alcuni contro l’allenatore bianconero: “Questa è una Juve che non riesce a mettere sul campo la grande qualità a disposizione, la superiorità tecnica non si vede quasi mai, una squadra che fa una fatica tremenda ad andare in gol, zero reti in 2 gare…Sarri ancora a bocca asciutta. Bianconeri deludentissimi…”.

Ma c’è anche chi la risolve con l’ironia pensando al tecnico bianconero che si era vantano delle sue vittorie nei campionati minori al cospetto di trofei nazionali e internazionali: “Sarri è finalmente riuscito a far vincere qualcosa al Napoli“; “Due trofei, due sconfitte. Questo è Sarri. E basta. Perdente, da sempre”; “Sarri ha fatto vincere più partite al Napoli contro la juventus da avversario che da allenatore loro”; “Ma che cazzo vuoi che gliene freghi a Sarri di una coppa Italia lui che ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2001”.

Cristiano Ronaldo sotto processo

“Irriconoscibile”; “un ectoplasma”; “non era lui”. Sono solo alcuni dei commenti alla finale giocata, per molti non giocata, da Cristiano Ronaldo che, dopo la semifinale col Milan, è apparso lontano dalla condizione anche in finale col Napoli. Per la prima volta in carriera Cristiano Ronaldo perde due finali consecutivamente.

Qualcuno sottolinea anche come il rendimento della squadra soffra molto della posizione che Cr7 non riesce a trovare: “La Juventus ha rovinato una squadra per prendere Ronaldo”.

Si salva solo Buffon

Nonostante non sia riuscito a parare nessuno dei rigori del Napoli, Gigi Buffon si prende gli applausi, unico tra i bianconeri, per aver in un paio di occasioni, salvato il risultato, soprattutto allo scadere su colpo di testa di Maksimovic. “Spiace per Gigi, bianconero vero. incono con merito. Noi non un’idea concreta di gioco,lenti,larghi,lunghi.Un vestito slabbrato. Mai davvero pericolosi. Ci hanno raddoppiato sempre in fase di non possesso e verticalizzavano la palla. Bravi loro”; “Chissà i bestemmioni di Gigi… una performance splendida, paratone salvifiche gli ultimi minuti e poi… “; “gigi #Buffon, anni 42. Immenso. A prescindere da tutto. Infinito. Senza limiti”.

SPORTEVAI | 17-06-2020 23:36