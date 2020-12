Juve: Palmeri lo mette nella top 11 all time, rivolta sul web

Il team dei Palloni d’Oro di ogni tempo pubblicato da France Football ha scatenato non solo i commenti degli appassionati di calcio, ma anche la fantasia di opinionisti e giornalisti, che si sono dilettati a comporre sul web la loro formazione preferita di sempre.

La sorpresa di Palmeri nella Top 11 di ogni tempo

Tra le più commentate su Twitter quella di Tancredi Palmeri, che ha inserito un difensore in più rispetto alla squadra proposta dal periodico francese, scatenando le reazioni dei suoi follower. “Ecco il mio best XI, con il 4-3-3: Yashin; Cafu, Beckenbauer, Cannavaro, Maldini; Di Stefano, Matthäus, Zidane; Maradona; Messi, Pelé”.

Rispetto all’undici scelto da France Football mancano dunque Cristiano Ronaldo, Ronaldo il Fenomeno e Xavi, al loro posto Zidane, Di Stefano e Fabio Cannavaro.

Proprio l’inserimento del difensore ex Parma, Inter, Juventus e Real Madrid è quello che ha suscitato maggiore clamore tra i follower di Palmeri. “Con Baresi al posto di Cannavaro sarebbe perfetta”, commenta Van Dario, a cui Palmeri replica così: “Ma mi serve uno stopper, per il ruolo di libero Beckenbauer è davanti a Baresi. Non esiste squadra che non abbia almeno un difensore centrale (così va bene?) che non sia un marcatore puro, alla Cannavaro”.

I tifosi si ribellano all’inserimento di Cannavaro

Ripa insiste: “Cannavaro era d’oro, ma dietro sia Baresi che Scirea per me”. Risentito Marc, che si riferisce invece del valore assoluto del giocatore: “Cioè… hai tolto il posto ad un centrocampista (Iniesta, Xavi, Best, Platini…) per fare posto a Cannavaro…”.

Anche a Simone, interista ferito, Cannavaro nel best XI di ogni tempo non sta bene: “Ma davvero Fabio Cannavaro, quello che all’Inter non riusciva a prendere il posto a Ivan Cordoba? Gran difensore senza dubbio, che ha giocato 15 giorni paranormali in Germania, ma per il resto della carriera è sempre stato inferiore a Nesta”.

“Cannavaro? Ma sei serio?”, infierisce Simone. Per Mrgeezy anche un altro calciatore attualmente in attività era superiore al centrale dell’Italia campione del mondo 2006: “Sergio Ramos è comodamente davanti a Cannavaro. E Cristiano Ronaldo dovrebbe essere in questa formazione”.

SPORTEVAI | 15-12-2020 11:27