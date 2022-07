19-07-2022 08:29

La Juventus deve ricostruire la difesa. L’estate bianconera è stata contrassegnata da due addi importanti, quello di Chiellini e quello di Matthjis De Ligt. Una situazione che ora costringe la società a doversi rifare il look in difesa. E con il campionato che quest’anno inizia prima bisogna subito provare a piazzare un colpo. Secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, i bianconeri hanno cominciato il corteggiamento di Nikola Milenkovic della Fiorentina, con i viola che non potrebbero dire di no ad una richiesta di cessione da parte del calciatore. Ma la Juve continua a lavorare anche per Gleison Bremer, approfittando del mancato affondo dell’Inter.

De Ketelaere ad un passo dal Milan

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare alla conclusione anche la telenovela Charles De Ketelaere. Il calciatore belga è nel mirino del Milan da mesi ormai, lui stesso si è promesso alla società rossonera ma manca ancora l’accordo con il Club Brugge. I rossoneri infatti sembrano disposti a mettere sul piatto i 35 milioni richiesti dal club belga, mentre al calciatore andrà un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

L’Inter non molla Bremer

Gleison Bremer potrebbe diventare presto un nuovo caso di mercato. Il giocatore infatti è conteso da Inter e Juventus, con i bianconeri che nelle ultime ore hanno migliorare sensibilmente le loro possibilità di prenderlo. Secondo Pedullà, l’Inter avrebbe parlato con l’intermediario del giocatore per chiedere ancora pazienza in attesa di capire cosa succede con l’eventuale cessione di Skriniar.

Altro colpo del Monza: arriva l’attaccante Caprari

Continua il mercato del neopromossa Monza che alla sua prima stagione nella massima serie vuole allestire una squadra in grado di dare battaglia a tutti. L’ultimo colpo della società del presidente Berlusconi è Gianluca Caprari con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

Masina all’Udinese a titolo definitivo

Si muove anche l’Udinese che mette a segno il colpo Masina. Il club friulano si è aggiudicato le prestazione del calciatore di origini marocchine che ha firmato un triennale con i bianconeri.

