18-07-2022 11:18

Momento difficile per l’Inter. Le difficoltà nella cessione di alcuni giocatori stanno compromettendo i piani di mercato del club. Dopo Paulo Dybala (ormai giallorosso), la squadra di Simone Inzaghi potrebbe perdere anche Gleison Bremer.

Inter, dopo Dybala a rischio Bremer

Con un colpo a sorpresa, la Roma si è assicurata il talento di Paulo Dybala. L’Inter, che era in pole position per l’argentino, è stata “bloccata” dalle tante difficoltà legate alle cessioni degli attaccanti in esubero in rosa.

In particolare il mancato addio di Alexis Sanchez (il cileno ha rifiutato ogni destinazione) ha impedito alla società nerazzurra di fare l’affondo decisivo per la Joya che, alla fine, ha perso la pazienza e ha deciso di accettare la proposta della Roma di José Mourinho. Ora anche Gleison Bremer potrebbe sfumare.

Inter, la Juventus in forte pressing su Bremer

Il vero problema per l’Inter nella trattativa con il Torino per il difensore Gleison Bremer si chiama Juventus. Il club bianconero sta cercando l’erede di Matthijs de Ligt (ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco) e il brasiliano in forza al granata sarebbe il nome più caldo.

Il brasiliano ha già fatto sapere di voler giocare in una squadra che disputa la Champions League. L’interesse dell’Inter è di antica data ma Gleison Bremer potrebbe anche stancarsi di aspettare, soprattutto perchè l’alternativa pare decisamente intrigante, ovvero la Juventus di Max Allegri. Inoltre, come spiegato, il brasiliano vuole un club da Champions League e, da questo punto di vista, Inter e Juventus sono soluzioni entrambe valide.

Inter, serve una risposta dal PSG per Skriniar

Per potersi sedere nuovamente al tavolo con il Torino e parlare del futuro di Gleison Bremer (si parla di un nuovo incontro tra le parti nelle prossime ore), l’Inter ha prima bisogno di una risposta definitiva da parte del PSG su Milan Skriniar.

Il club parigino continua ad essere molto interessato al difensore slovacco in forza ai nerazzurri ma non intende svenarsi. Secondo Sky Sport, il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro e una contropartita tecnica gradita all’Inter. Offerta che non convincerebbe la società nerazzurra. Più la trattativa andrà per le lunghe, più l’Inter rischierà di perdere Gleison Bremer. La Juventus attende fiduciosa, sperando che lo stallo della trattativa PSG-Skriniar porti Gleison Bremer a scegliere il bianconero invece che il nerazzurro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE