Skriniar-PSG, trattativa in stallo: prossima settimana decisiva

15-07-2022 14:37

Al momento pare in stallo la trattativa tra l’Inter e il PSG per Milan Skriniar, difensore slovacco classe 1995 fortemente corteggiato dai parigini, ma per il quale manca ancora l’accordo tra le due società. Il ragazzo ha già accettato una proposta di 7,7 milioni di euro a stagione.

I nerazzurri pare non vogliano scendere sotto i 70 milioni di euro, mentre il PSG non è ancora salito oltre ai 60 più una contropartita. La sensazione è che la settimana prossima possa essere quella decisiva, con le parti che si potrebbero incontrare a metà strada.

Bisogna sbrigarsi però, l’Inter senza vendere Skriniar ha il mercato bloccato e la Juve si sta inserendo con prepotenza per Bremer.

