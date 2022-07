18-07-2022 09:18

In questa paradossale, quasi inverosimile vicenda, a decidere sono le telefonate: quella di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che lo aveva persuaso qualche giorno prima e, poi, la chiamata di José Mourinho, allenatore ormai mitologico della Roma in grado di ribaltare la situazione e di mettere al primo posto la società dei Friedkin nella corsa all’argentino.

Tiago Pinto, ottenuto a specifiche condizioni il via libera da parte dei Friedkin, ha elaborato in u tempo relativamente ridotto l’offerta da avanzare all’entourage dell’attaccante argentino ex Juventus dopo 7 stagioni in bianconero. In mattinata, le prime foto pubblicate da Sky Sport e Il Romanista, di Dybala in Portogallo.

Il vertice decisivo: Mou telefona a Dybala

La svolta è arrivata nella notte, dopo l’ennesimo summit che ha fatto seguito alla prima vera proposta economica della società ovvero un contratto di 4 milioni.

Insomma, l’avrebbe spuntata lui ed è per questa ragione che il tecnico portoghese avrebbe seguito la vicenda a distanza, in attesa di un segnale a parte il whatsapp dalla Joya, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che gli ha annunciava la sua scelta. Dybala ha preferito accettare, non attendendo oltre una proposta – magari del Napoli – che stenta ad arrivare in vista della ripartenza anticipata dei campionati. Ed è volato dalla squadra e da Mou.

Dybala-Roma, vertice decisivo

La mancata partecipazione alla Champions, che aveva allettato e di molto Dybala e che il Napoli potrebbe prospettargli non vale però questa attesa: la proposta di Aurelio De Laurentiis non giunge nei termini indicati e nei tempi supposti. E rimanere così, senza ingaggio, in una fase della preparazione ormai così avanzata non è quanto sperato dall’argentino.

Anche Francesco Totti, reduce da un momento turbolente della propria vita privata ma anche in un ruolo diverso che lo vedrebbe più vicino alla proprietà e quasi pronto a rientrare nel club, sembrerebbe aver manifestato soddisfazione e lo avrebbe spinto a chiudere per la Roma. La sensazione è che, già oggi, si potrebbe chiudere.

Presentazione da top player

Alla Roma stanno già organizzando una presentazione in grande stile, da top player qual è del giocatore, che si sta trattenendo a Torino anche per il disbrigo di cose pratiche e che è apparso insieme ai compagni della Juventus in una foto dal forte valore simbolico.

Dybala è seguito da un proprio preparatore e sta seguendo un programma personalizzato, in attesa che la trattativa si chiuda e che venga ufficializzato il suo trasferimento.

I nodi del contratto: bonus e durata

Intanto Jorge Antun e Fabrizio De Vecchi, procuratore del giocatore e intermediario dell’operazione, lavorano sugli ultimi dettagli, mentre Paulo – stando a Repubblica – sta per partire diretto in Portogallo dove Mou e la squadra si trovano in questa fase.

Dybala vorrebbe guadagnare qualcosa in più dei 4 milioni offerti dalla Roma, che però le lascerà quasi del tutto la gestione dei diritti d’immagine, capitolo decisivo per un giocatore della sua levatura. da capire il bonus alla firma e la durata del contratto, che Antun vorrebbe portare almeno a 4 anni.

Addio a Zaniolo senza rimpianti

Roma, dunque, saluta Zaniolo che pure l’ha condotta alla Conference League con la guida saggia e esperta di Mourinho, e saluta Dybala. Senza neanche troppi rimpianti se, come pare, l’operazione che porterà l’esterno a Torino frutterà le cifre indicate.

