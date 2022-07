15-07-2022 12:06

Nell’ostinato silenzio di Francesco Totti e Ilary Blasi si addensano anche quelle inevitabili, previste interferenze che nell’iperbole seguita all’annuncio della loro separazione erano state contemplate. Il capitano si è ritirato nella sua residenza estiva, a Sabaudia, e si dedica al padel nel circolo dell’ex compagno e amico (nonché socio) Vincent Candela, ai bordi della Capitale.

Non una parola, non un gesto fuori da quei confini che conosce come labili, il numero 10. Dalla sua Ilary Blasi tiene un diario su Instagram di un viaggio che sa di rinascita e di svolta, insieme ai tre figli e alla sorella Silvia che, con lei, ha intrecciato famiglia e affari.

Totti tra padel e amici di sempre a Roma

Totti, a Roma, continua a riservarsi uno spazio di normalità e di libertà dedicandosi alle serate alquanto discrete con gli amici di sempre, che costituiscono un nucleo potente e affiatato che lo ha sempre sostenuto nei momenti complicati della sua esistenza da un punto di vista professionale e calcistico e umano. Le persone fidate che lo hanno circondato in 45 anni, ad eccezione di sua moglie Ilary che ormai in via ufficiale ha preso la sua strada. Noemi Bocchi è una presenza che si avverte, ma non è ancora palese.

Noemi Bocchi irreperibile dopo l’annuncio

Da lunedì 11 luglio, dal doppio comunicato serale che ha sancito ancora una divergenza tra gli ex coniugi Totti, non vi è traccia di Noemi Bocchi se non le foto pubblicate dal magazine Chi, lo sforzo di ricostruire attraverso la ricerca negli archivi fotografici che abbiamo rivisto con una lente diversa, lo scoop di Montecarlo di Claudio Pea che avrebbe individuato nella signora con chignon lei, appunto.

Fonte: Getty Images

La frase di Melory Blasi, sorella di Ilary

A parlare, come dicevamo, sono gli altri che tra confidenze, ricostruzioni, dichiarazioni esplicitano lo stato delle cose tra Ilary e Totti. Alex Nuccetelli, pr delle notti romane ed ex marito di Antonella Mosetti nonché padre di sua figlia Asia, ha risposto con una certa vis alla frase che l’ultima delle Blasi, Melory aveva scritto sui social.

Poco avvezza alle polemiche e agli intrecci family&business che hanno invece caratterizzato la Totti-Blasi spa, Melory svolte l’attività di ortottista mantenendosi ai margini delle questioni finanziarie che interessano la sorella e preferendo, magari, dilettarsi in operazioni ADV sui social che le hanno fatto guadagnare una sua nicchia, ben diversa da quella di Ilary e Silvia.

Gli attacchi social in difesa di Totti

Non sono mancati, per lei, anche i commenti amari, sotto i suoi post. Ma questo fa parte del gioco delle parti, delle conseguenze di una esposizioni anche a quanti avvertono l’urgenza di scrivere quanto non corrisponde poi alla realtà. Si è dovuta difendere proprio lei, la più distante dalle questioni di famiglia e dell’ex cognato, dopo quella frase che alludeva ad amici e presunti tali.

A modo proprio, Ilary e Totti hanno costruito un impero economico stringendosi in un cerchio che ha ristretto a pochi e fidati amici e alla famiglia i propri riferimenti, basti osservare la composizione ad esempio dell’organigramma delle loro società e dello Totti Sporting Club.

Fonte: ANSA

I “fedelissimi” di Ilary e Totti

Poche le amicizie, vere, che la Blasi avrebbe nel mondo dello showbiz e ciò nonostante sia il volto di punta di Mediaset e la stessa Cologno Monzese, secondo quanto rivelò oggi, avesse addirittura previsto un cachet per L’Isola dei famosi pari a 50mila euro a puntata e abbia continuato a puntare su di lei.

E ciò malgrado qualche delusone, come Star in the Star e un’ultima edizione del GF Vip un po’ debole. Forse solo Silvia Toffanin, ex letterina anche lei, è una figura costante, amichevole e amica che le ha offerto sostegno a Ilary e uno spazio per difendere più la sua separazione che il matrimonio, con il senno di poi.

Raggiunto accordo extragiudiziale

Quegli affetti di una vita che non mancano anche adesso e che, in questa fase di calma apparente raggiunto l’accordo extragiudiziale che sancisce la spartizione delle società e dei beni, rimane presente e vicino a ciascuno. In attesa che arrivi un tempo per normalizzare anche questa separazione, questo lungo addio.

VIRGILIO SPORT