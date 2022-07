14-07-2022 11:54

Ora che i comunicati, e le divergenze a poche ore dall’invio di quella nota congiunta mai arrivata, sono stati analizzati, valutati e scomposti in ogni singola componente è tempo di dichiarazioni. Non da parte dei diretti interessati.

Francesco Totti, dopo la pubblicazione delle foto che lo vedono sotto casa della sua nuova presunta compagna, Noemi Bocchi, laureata in Economia alla Lumsa, ex moglie di Mario Caucci e madre di due bambini, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Dalla sua, invece, Ilary Blasi dalla Tanzania, dove si trova con la sorella Silvia e i tre figli, posta nelle storie immagini di serenità e leggerezza di un’Africa che nulla ha a che vedere con il tumulto italico.

Totti-Blasi, dopo la separazione parlano gli altri

Sono gli altri a parlare. Dalla sorella Melory al pr romano e comune amico di Totti e Ilary, Alex Nuccetelli che si è speso in una serie di precisazioni, dopo i tumultuosi riflessi di questa separazione che sarebbe giunta nella condivisione reciproca e soprattutto grazie a un accordo extragiudiziale a cui i legali e i consulenti hanno lavorato per mesi e in silenzio.

Dopo l’esplosione suscitata dall’annuncio e quanto provocato, martedì Melory ha pubblicato su Instagram un commento eloquente:

“Certi amici farebbero bene a restare in silenzio”.

Allusione a cui ha risposto attraverso un’intervista rilasciata al Corsera da Nucceteli, ex marito di Antonella Mosetti (a sua volta ex di Aldo Montano) e padre di Asia, noto per la sua attività di pr delle notti romane.

“Sì ma ve lo dico subito: non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel. Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

La fuga di Ilary e la replica a distanza

Una replica a distanza, nei confronti di una delle sorelle di Ilary, la quale ha preferito mettere a tacere ogni commento e continuare a postare foto di una vacanza da sogno tra Zanzibar e Tanzania, in un continente distante anni luce da certi meccanismi che avrebbero potuto invischiarli ed esercitare ulteriori pressioni sui tre ragazzi, che sono con lei e la sorella Silvia.

Insomma, a modo suo la Blasi pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali ha mostrato la sua reazione alla decisione di rendere nota la fine di un amore e di una unione che è stata fatta di lavoro, investimenti, riservatezza e scelte comuni.

Fonte: Instagram

L’incontro con Ilary e il matrimonio

Oggi è tempo di riflessione, anche per chi come Nuccetelli a Ilary e Totti è legato da una conoscenza ventennale che risale all’epoca della loro conoscenza, della prima frequentazione da cui scaturì l’amore e, infine, la decisione di sposarsi in vista della maternità della Blasi. Era il principio degli anni 2000, Roma era ai piedi di Totti:

“Tutti venivano nei miei locali, il Goa, l’Art Cafè, pure in Sardegna eh, al Sottovento al Pepero, allo Smaila’s: Megan Gale, Mickey Rourke. Leo Di Caprio è rimasto un mese con me, ma quel glamour ormai non torna più. Una sera a casa mia, con la tv accesa, Francesco vede Ilary che fa la Letterina a Passaparola e bam! Folgorato: “Io questa me la sposo. Me la devi presentare”. Le ho telefonato, ma lei non ne voleva sapere: “Nooo, sono fidanzatissima, sto a Milano, sono felice così, i calciatori non mi piacciono e poi sono pure della Lazio””.

La crisi tra i coniugi Totti e il ruolo di Noemi Bocchi

La crisi profonda che avrebbe attanagliato per mesi la coppia si è conservata tra le mura domestiche, complici i reciproci impegni professionali tra Roma e Milano e una indubbia agevolazione scaturita dalla metratura imponente della villa del Torrino in cui vivono.

Separati in casa, negli ultimi tempi, entrambi hanno condotto vite divise per non destare ulteriori sospetti, nonostante le indiscrezioni fossero più che rumorose e gli avvistamenti di Totti e Noemi Bocchi notevoli.

Santa Severa, il castello di Lunghezza, il padel: episodi che vanno a contribuire al mosaico della relazione ben oltre le partite all’Olimpico e a Tirana che hanno palesato l’intreccio. Secondo Nuccetelli, a totti piace e rassicura l’attenzione alla famiglia di Noemi per via dei suoi figli: due adolescenti e Isabel, sei anni appena.

Fonte: Getty

Le smentite nonostante le indiscrezioni sulla rottura

Dalla sua Ilary ha difeso con interviste mirate, dall’amica Silvia Toffanin, il suo privatissimo divorzio: si parla di un cospicuo assegno che secondo Il Messaggero vale un “assegno a molti zeri”, la villa e la decisione di liquidarla per le società che avevano in comune più ovviamente gli investimenti in beni effettuati a titolo individuale, considerato il regime di separazione dei beni scelto dai coniugi Totti.

A il per sempre capitano della Roma rimarrà la sua società, la Number 10, con le proprietà previste dalla separazione dei beni e già si vocifera di un trasferimento nel villino dell’Axa dove viveva da ragazzo con i suoi genitori.

Intanto si divide tra padel, avvocati e Noemi Bocchi, cercando di continuare ad arginare la straripante e continuata rincorsa a quanto per mesi era appena sussurrato.

VIRGILIO SPORT