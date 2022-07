15-07-2022 11:25

La Juventus ha messo in cima alle sue priorità di mercato l’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma, tuttavia per il momento la trattativa per il talento giallorosso sembra essere a un punto morto.

La Juve rivuole il pupillo di Allegri

Nell’attesa che si sblocchi, la dirigenza bianconera lavora per risolvere altri problemi dell’organico a disposizione di Max Allegri: in particolare, la Juve sta studiando una strategia per assicurare all’allenatore un attaccante centrale che possa agire da vice-Vlahovic.

Secondo il quotidiano Leggo, l’obiettivo della Juventus per questo ruolo corrisponde ancora al nome di Alvaro Morata, centravanti tornato all’Atletico Madrid dopo il termine del prestito ai bianconeri.

La Juve punta al ritorno di Morata

La dirigenza bianconera vuole accontentare Allegri – il tecnico ha grande stima dello spagnolo, soprattutto per la sua duttilità tattica – e studia soluzioni diverse per arrivare all’obiettivo: la Juve potrebbe chiedere un nuovo prestito di Morata, oppure spingere per convincere i Colchoneros ad abbassare le pretese per la cessione del cartellino, oggi valutato 35 milioni di euro, troppo secondo la Juventus.

La delusione dei tifosi della Juve

La notizia del nuovo interesse per Morata, però, non fa compiere salti di gioia ai tifosi della Juve: per la gran parte di loro Morata è stato una delusione e il club bianconero dovrebbe voltare pagina, puntando su altri giocatori. “Per favore no, basta con Morata, mezzo giocatore mai esploso definitivamente e con molti limiti, lasciamolo all’Atletico”, scrive su Facebook Massimo, molto critico verso lo spagnolo.

“Nessun altro vuole Morata… alla Juve si facessero delle domande”, aggiunge Francesco. “Giocatore che non farà mai la differenza in una squadra come la Juve”, commenta Mariano, che boccia anch’egli Morata. Per Luca, invece, la Juventus dovrebbe pensare meno all’attacco e più agli altri reparti: “Ci servono da tre anni gli esterni di difesa e invece pensano a riprendersi Morata… Ma cambiate mestiere”.

“Siamo dei nostalgici”, ironizza Karin. Omar, invece, mostra tutta la sua delusione: “Se Morata dovesse fare la riserva di Vlahovic non ci siamo proprio… Arnautovic andava bene ma siamo stati capaci di mandare Cambiaso al Bologna senza prendere lui in cambio”.

