Zaniolo, tutti gli indizi portano alla Juventus: il punto della situazione

Come ogni giorno, continua la querelle legata al futuro di Nicolò Zaniolo, giocatore sul quale la Juventus, forte anche dei segnali che arrivano dall’ambiente giallorosso, non accenna ad allentare il pressing.

Zaniolo in ritiro con in testa la Juventus

In attesa che le società si parlino e provino a trovare l’intesa, Zaniolo resta ai margini del ritiro della Roma.

Ufficialmente per un fastidio muscolare, l’attaccante non si è allenato nella giornata di martedì mentre stamane non ha preso parte all’amichevole contro il Sunderland dove Mourinho ha provato altri uomini. Poi però lo Special One lo ha fatto entrare nel secondo tempo e Nicolò ha anche segnato il gol del definitivo 2-0 all’80’ dopo quello del vantaggio di Felix Afena-Gyan, anche lui inizialmente in panchina.

Zaniolo, la sorella dà un indizio sulle intenzioni del fratello

Zaniolo dunque, per il momento, non sta affrontando da protagonista il ritiro della Roma, ambiente dove il giocatore spera presto di avere buone nuove circa il proprio futuro.

Sull’argomento in molti ormai, vista la situazione, si sono sbilanciati considerando l’affare e l’approdo dell’azzurro sotto la Mole in dirittura d’arrivo. Proprio per questo, di recente, alcuni tifosi hanno già iniziato a pensare al sostituto e, in particolare, a Paulo Dybala, uomo molto chiacchierato sul mercato e accostato nelle ultime ore anche alla Roma.

Proprio un video su Tik Tok inerente la “Joya” è diventato di stretta attualità perché, con un commento fatto a quest’ultimo, la sorella di Zaniolo non ha lasciato molti dubbi su cosa voglia fare il fratello.

“Se lui vuole andar via non significa doverlo insultare e minacciare personalmente” le parole piuttosto inequivocabili della ragazza.

Zaniolo alla Juventus: quanto e cosa manca

Perché il passaggio di Zaniolo alla Juventus (club che nelle scorse ore ha già festeggiato le firme di Pogba e Di Maria) si concretizzi manca ancora l’accordo tra Roma e bianconeri sulla formula dell’operazione.

Cherubini infatti, stando a Calciomercato.com, avrebbe già incassato il “si” del giocatore per quanto riguarda lo stipendio da 4 milioni a stagione e dunque ora deve trovare l’intesa coi giallorossi su come strutturare l’affare.

In questo senso, la soluzione più probabile resta quella di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30-35, cifre che la Juve vorrebbe smussare con l’inserimento di contropartite per le quali al momento la Roma ha sempre detto “no”: vedremo, a breve, chi vincerà il braccio di ferro.

