Juventus, Pogba spiega il ritorno, la numero 10 e parla di scudetto

11-07-2022 21:04

Pogba è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, per la seconda volta nella sua carriera. Il centrocampista francese è tornato a Torino dopo sei anni al Manchester United e si è risentito subito a casa grazie al sostegno dei tifosi. Dopo l’annuncio del club, il 29enne ha rilasciato la prima intervista ai canali twitch del club.

Juventus, tutta la felicità di Pogba

Pogba ha spiegato subito le sue sensazioni: “Come diciamo in inglese “Home sweet home”. Mi sento veramente bene. Già dai primi giorni che sono qua c’è veramente un’atmosfera che non posso spiegare ma sono molto felice ed impaziente di cominciare a giocare con la Juve, che è la mia squadra.

Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba. Questa maglia e questa squadra sono tutto e io voglio ridare questa gioia che mi hanno dato e il rispetto per la maglia. E anche vincere qualche trofeo. Perché questa maglia e questa squadra meritano solo di vincere ed essere prima”.

Juventus, Pogba spiega il ritorno

Pogba ha spiegato anche la sua scelta di tornare alla Juve: “Volevo ritrovare la gioia di giocare a calcio. Ho parlato già con il mister, con i miei vecchi compagni di squadra Claudio, Patrice, Paulo e Juan Cuadrado con cui sono molto amico. Sempre ero in contatto con la Juve. Poi ho parlato con Pavel e con il Presidente. E anche loro mi hanno parlato e il mio cuore ha scelto. Mi sono sentito molto bene con questa decisione e sono venuto qua”.

Juve, Pogba e la scelta del numero 10

Infine, Pogba ha spiegato perché ha scelto la maglia numero 10 per questa sua seconda avventura alla Juve: “Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato ad un mio amico come Paulo Dybala, sono molto contento di ritrovare questo numero. Ai tifosi dico che sono tornato e che sono felice. Lo sarò ancora di più quando riporteremo lo scudetto a casa. E speriamo altri trofei tutti insieme. Forza Juve e fino alla fine. Siamo insieme”.