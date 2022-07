11-07-2022 12:30

Ormai non ci sono più dubbi: il ritorno di Paul Pogba, emigrato a Manchester sei stagioni orsono per difendere i colori dello United, è cosa fatta.

Ritorno Pogba, l’annuncio della Juventus

A dare l’ufficialità della conclusione dell’operazione è stata la stessa Juventus che, tramite un comunicato rilasciato sui propri canali, ha annunciato la firma del giocatore transalpino su un quadriennale da oltre due milioni a stagione.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 2,5 milioni, pagabili entro il 31 agosto 2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026” si legge nella nota del club bianconero.

Il numero di maglia scelto

Quest’ultimo ha poi comunicato un’informazione molto attesa da parte di tutto l’ambiente bianconero, ovvero il nuovo numero di maglia di Pogba.

Ai tempi della sua prima esperienza sotto la Mole il classe 1993 aveva optato prima per il 6 e poi, nell’ultima stagione, per il 10, numero questo su cui, dopo la partenza di Paulo Dybala, è nuovamente ricaduta la scelta del francese per affrontare la sua seconda avventura juventina.

Juventus, cosa attendersi dopo Pogba

Dopo l’ufficialità di Pogba, la Juventus verosimilmente cercherà di accelerare sia per riempire in difesa il buco lasciato da Chiellini che per chiudere quanto prima alcune cessioni fondamentali in ottica Zaniolo.

Nel frattempo, Cherubini e soci resteranno molto vigili anche sul fronte De Ligt, giocatore per il quale a breve potrebbe esserci l’affondo decisivo del Bayern Monaco.