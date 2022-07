Juve, De Ligt sempre più lontano: arrivano i tedeschi del Bayern Monaco

11-07-2022 10:57

Continuano e non si fermano le voci di mercato che riguardano uno degli uomini chiave della Juve, ovvero, Matthijs De Ligt. L’olandese difficilmente rimarrà a Torino: nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Bayern Monaco.

I tedeschi del Bayern Monaco hanno bussato alla porta Juve per portare in Germania Matthijs De Ligt. L’olandese, ieri, si è regolarmente presentato per i test medici ma sembra difficile che possa rimanere in maglia bianconera. Oggi a Torino c’è parte della dirigenza del Bayern che proverà a chiudere l’affare e portare a Monaco il centrale olandese che per il momento non ha accettato nessuna offerta.

Non è ancora ufficialmente arrivata una proposta economica pr l’olandese. Si aspetta così di capire che cosa diranno da Bayern per avviare una trattativa anche i club inglesi e vedere De Ligt al miglior offerente. Sembra che il Bayern non voglia andare oltre i 70 milioni di euro più bonus cifra che probabilmente, invece il Chelsea e le altre inglesi potrebbero superare. Molto così dipenderà dalla volontà del giocatore.

Nonostante tutti, a oggi, l’olandese è un giocatore bianconero. Ieri, 10 luglio, si è presentato regolarmente al JMedicat per le visite di inizio stagione. L’olandese si è anche fermato a firmare qualche autografo e a scattare qualche foto. Il giocatore avrebbe già deciso ingolosito da una offerta da 18 milioni lordi che potrebbero garantirgli dal Bayern. Dalla Germania sostengono che la cifra sia questa e che il centrale sarebbe intenzionato ad andare in Germania per la centralità che avrebbe nel progetto tecnico.

