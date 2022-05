Dybala dice addio alla Juventus: il commovente saluto ai tifosi bianconeri

17-05-2022 21:30

Dopo 292 presenze, 115 gol, 48 assist e 13 trofei conquistati in maglia bianconera, le strade di Paulo Dybala e la Juventus si separano. La partita contro la Lazio non è stata soltanto l’ultima partita di Giorgio Chiellini all’Allianz Stadium, ma anche quella del fantasista argentino, che dopo 7 anni lascerà il club di Andrea Agnelli a parametro zero.

Un addio bagnato dalle lacrime quello di ieri sera, in cui Dybala non è riuscito a trattenere l’emozione di salutare per l’ultima volta i tifosi bianconeri, che ancora una volta gli hanno dimostrato un grande affetto, nello stadio che lo ha consacrato come uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.

Juventus, addio a Paulo Dybala: il saluto della Joya

Affetto che la Joya ha voluto ricambiare tramite un videomessaggio condiviso sul proprio profilo Instagram. “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andato come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati“, si apre così il messaggio di Dybala.

L’argentino continua: “Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini. E questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all’altezza: siamo stati insieme sette anni, sette anni di momenti bellissimi e anche qualcuno difficile”.

In chiusura, Dybala ringrazia per l’affetto ricevuto: “Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore, perché mi avete tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un po’ di gioia. Grazie a tutti“.

Dybala saluta la Juventus: il messaggio di Marchisio

A poche ore dal messaggio condiviso da Paulo Dybala, l’ex centrocampista bianconero, Claudio Marchisio ha dedicato un post al fantasista argentino. I due hanno difeso i colori bianconeri insieme dal 2015 al 2018. Un lungo messaggio accompagnato da una foto che li ritrae insieme. “Tornavamo da Berlino, delusi e un po’ incazzati. Ti osservavo, durante il volo di ritorno, e rimasi affascinato dalla tua faccia da bambino e dai tuoi occhi da uomo. Ho sempre avuto un debole per i numeri 10”. Questo l’incipit del post pubblicato su Instagram da Marchisio.

“Ho spesso immaginato che un giorno, quel bambino con gli occhi da uomo avrebbe finalmente riportato a casa quella coppa. Ma il destino purtroppo non sempre va come vorremmo. Hai indossato la maschera, ma tutti abbiamo imparato ad amarti per quello che sei. Buona fortuna per tutto amico mio“.

L’omaggio di Pogba e la risposta di Dybala

L’ondata di affetto nei confronti di Paulo Dybala si è ovviamente estesa. Sono diversi i calciatori che hanno speso parole per lui. Dagli attuali compagni Vlahovic, Morata e Bernardeschi fino agli ex Pjanic e Pogba, con quest’ultimo che potrebbe tornare alla Juventus.

Il centrocampista francese ha scritto: “Fratello, sei un top player e un grande uomo! Per me è un onore averti come amico ed aver condiviso con te momenti indimenticabili alla Juve. Spero di rivederti presto”, allegando una foto in cui è ritratta l’esultanza che i due facevano insieme. Un messaggio a cui la Joya ha prontamente risposto: “So che un giorno torneremo a farla”.

OMNISPORT