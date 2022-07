Roma, torna l'ipotesi Dybala: Mourinho vuole soffiarlo all'Inter

08-07-2022 13:07

Il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico e, in attesa che l’ Inter si decida a sbloccare la trattativa, torna prepotentemente d’attualità l’ipotesi che La Joya possa andare alla Roma . Almeno, questo è quello che sostiene il Corriere dello Sport , secondo il quale sarebbe proprio il tecnico giallorosso a voler rifilare uno sgarbo al suo amato ex club nerazzurro.

Roma: Mourinho fa pressing sulla proprietà per avere Dybala

Dybala sarebbe addirittura l’unico calciatore chiesto con insistenza dallo Special One alla dirigenza capitolina: a tal proposito il portoghese sarebbe in costante pressing sulla proprietà dei Friedkin . Il Milan ha scelto De Ketelaere e quindi, almeno in teoria, si è messo da parte. Resta così in pole position l’Inter, che però è bloccata dalla sovrabbondanza in attacco, in particolare per le mancate partenze di Edin Dzeko e soprattutto di Alexis Sanchez .

Roma: Dybala possibile se si stufasse di aspettare l’Inter

Se l’attaccante argentino dovesse quindi stancarsi di aspettare i nerazzurri ecco che tornerebbe in lizza la Roma malgrado l’interruzione dei contatti la scorsa primavera a causa delle richieste troppo alte dello staff del calciatore, ossia 8 milioni di euro netti a stagione per tre anni più le salate commissioni e l’entry bonus.

Roma: spunta un clamoroso scambio Dybala-Zaniolo con la Juventus

Adesso però queste richieste, dopo una settimana da “disoccupato” di Dybala, sembra che si siano abbassate e questo potrebbe essere un ulteriore fattore favorevole ai giallorossi. Ma anche la società capitolina, nel caso arrivasse La Joya, dovrebbe cedere qualcuno in attacco e il primo indiziato è Nicolò Zaniolo , il quale, se dovesse essere ceduto alla Juventus per 40-50 milioni, aprirebbe la strada per un clamoroso scambio con Dybala.

