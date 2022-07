Juventus, che giornata: ufficiale Di Maria, torna Paul Pogba

08-07-2022 21:31

Adesso è tutto vero: è iniziata la seconda avventura con la Juventus per Paul Pogba. Il centrocampista francese è atterrato alle 17:30 all’aeroporto di Caselle con il suo jet privato proveniente da Miami, in compagnia della moglie e dell’avvocato Rafaela Pimenta, e ha scattato le prime foto con i tifosi bianconeri, rilasciando anche autografi sulle maglie che tanti sostenitori della Vecchia Signora hanno conservato, sperando magari proprio in un ritorno del figliol prodigo.

Juventus, le prime parole di Pogba

Dopo aver salutato i tifosi, Paul Pogba ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Juventus: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juve”, sono le parole pronunciate dal Polpo sui canali ufficiali bianconeri.

Per il ritorno ufficiale di Pogba alla Juventus adesso mancano soltanto che le visite mediche, che il centrocampista francese svolgerà nella mattina di sabato: l’ultimo passo prima di apporre la firma al contratto che lo legherà di nuovo al club bianconero.

Juventus, il contratto di Pogba

Un ritorno gradito da tutti i tifosi quello di Paul Pogba, ma specialmente dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato due anni nelle stagioni 2015-15 e 2015-16. Il francese, dopo sei stagioni al Manchester United, è pronto a firmare un contratto che lo legherà alla Juventus per tre anni a 8 milioni più 2 di bonus annui.

Juventus, ufficiale Di Maria

In meno di 24 ore i tifosi della Juventus hanno esultato due volte: prima con l’arrivo di Angel Di Maria, adesso ufficiale, poi con il ritorno di Pogba. Adesso, l’altro sogno per il centrocampo di Massimiliano Allegri è Nicolò Zaniolo della Roma, la trattativa prosegue e le parti non sono distanti. Con l’arrivo del giallorosso il reparto sarebbe ancora più completo, ma la qualità già adesso non manca di certo, specialmente dopo lo sbarco del Fideo e del Polpo.

