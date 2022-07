Juventus, avanti tutta per Zaniolo: gli ultimi aggiornamenti

07-07-2022 14:45

Entra sempre più nel vivo la trattativa tra la Roma e la Juventus per Nicolò Zaniolo, uomo che Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera hanno individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato della “Vecchia Signora”.

Zaniolo, la posizione della Roma

L’affare ha ormai raggiunto uno stato piuttosto avanzato: le due squadre infatti, nonostante il muro iniziale della Roma e la decisione irremovibile dei giallorossi di portare il calciatore in ritiro, stanno discutendo del trasferimento in maniera sempre più approfondita.

Lo dimostra l’incontro avvenuto tra le parti nella giornata di ieri, circostanza in cui la Roma ha ribadito di volere per Zaniolo 50 milioni cash senza contropartite tecniche.

Zaniolo, l’offerta della Juventus

La Juventus, forte della preferenza del giocatore, per cercare di venire incontro alle richieste giallorosse avrebbe risposto mettendo sul tavolo una proposta di prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30/35 milioni.

In questo modo i bianconeri andrebbero molto vicini a soddisfare le pretese dei dirigenti romanisti i quali, nelle prossime ore, dovranno dare una risposta sedendosi eventualmente di nuovo al tavolo delle trattative per limare i dettagli.

Juventus, Zaniolo rinforzo per una rosa di qualità

La sensazione è che la chiusura del colpo, al contrario dell’affare Koulibaly, sia ormai dietro l’angolo e questo ovviamente non può che far piacere ad Allegri.

Costui infatti, nell’arco di pochi giorni, potrebbe così ritrovarsi a lavorare con tutti i grandi acquisti della sessione di mercato, da Di Maria a Pogba, e iniziare in questo modo a costruire quella chimica necessaria per rilanciare le ambizioni della Juventus la prossima stagione.

