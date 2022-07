Juventus, per Koulibaly si fa dura: il Napoli fa muro e rilancia

07-07-2022 11:28

La Juventus non si accontenta di Pogba e Di Maria. Il club bianconero, per il centrocampo, ha fatto grandi passi avanti per Zaniolo dopo l’incontro tra Cherubini e l’agente del calciatore. Il club si sta muovendo anche in difesa, vista la probabile partenza di de Ligt. Il sostituto perfetto per Allegri è Koulibaly, il centrale del Napoli conosce bene la Serie A e negli anni si è confermato tra i migliori in Europa nel suo ruolo.

Juve, l’incontro per Koulibaly

Solo qualche giorno fa, Koulibaly è uscito allo scoperto sul suo futuro: “Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite. Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, durante l’anno è sempre molto complicato, una volta in Europa vedremo cosa accadrà”.

Dopo queste dichiarazioni, i tifosi del Napoli hanno temuto il peggio. Ieri più che mai. Il ds della Juve Cherubini ha incontrato Ramadani, l’agente di Koulibaly. Una lunga chiacchierata al centro di Milano per discutere sul possibile arrivo del difensore a Torino.

Juve, il Napoli ricopre d’oro Koulibaly

La situazione però non è semplice, De Laurentiis non vuole privarsi di un giocatore che considera un patrimonio della città e consegnarlo alla rivale di sempre. Come svela il Corriere dello Sport infatti, il presidente del Napoli non ha solamente imposto il veto al passaggio di Koulibaly in bianconero, ma ha anche rilanciato: proposta di rinnovo fino al 2027 a 6 milioni annui per il difensore.

Juve, il muro del Napoli per Koulibaly

Per la Juventus si fa difficile, anche perché De Laurentiis chiede 40 milioni e non farà sconti per Koulibaly, in scadenza nel 2023. Non solo, il club bianconero si è spinto fino a 5 milioni di euro per il giocatore, ovvero 3 in meno di quanto chiesto dall’agente e meno anche dell’ultima proposta fatta dal presidente partenopeo al senegalese. Ora come ora, il 31enne appare lontanissimo da Torino.

