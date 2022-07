Juve scatenata: incontri per Zaniolo e Koulibaly, le ultime

06-07-2022 22:05

La Juventus è decisamente la squadra più scatenata sul mercato estivo in Serie A. Dopo gli acquisti di Pogba e Di Maria, questa giornata potrebbe regalare a Massimiliano Allegri altre due pedine fondamentali per tornare a vincere lo scudetto e per diventare nuovamente competitivi in Champions League. Nelle ultime ore infatti, il club ha incontrato gli agenti di Koulibaly e Zaniolo.

Juventus, incontro con l’agente di Koulibaly

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini e Fali Ramadani, l’agente di Kalidou Koulibaly, si sono incontrati a Milano per discutere del futuro del difensore del Napoli. Il senegalese è in scadenza col club azzurro a giugno 2023 e in questa estate potrebbe davvero lasciare i partenopei.

Solo qualche giorno fa, De Laurentiis è uscito allo scoperto: “Koulibaly è un simbolo del Napoli, se lui non vuole più essere un simbolo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Non aspettiamo nessuno e io non ho mai obbligato a restare qualcuno che, pur sotto contratto, volesse andare via”. Sicuramente, il presidente del Napoli e i tifosi non gradirebbero però il “tradimento” con la Juventus.

Juventus, Cherubini punta anche Zaniolo

Come riporta Sky Sport, quello del direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini però è stato un pomeriggio ancora più intenso, visto che ha incontrato anche gli agenti di Nicolò Zaniolo (che va in scadenza nel 2024), gli stessi che curano gli interessi di Alvaro Morata.

Juventus, quanto serve per arrivare a Zaniolo

La Roma ha le idee chiare su Zaniolo: sotto i 50 milioni i giallorossi non hanno intenzione di cederlo. La Juventus sarebbe disposta a spendere 40 milioni per il centrocampista dopo la possibile cessione redditizia di de Ligt, ma vorrebbe chiudere con la formula del prestito (a 10 milioni) con obbligo di riscatto (a 30 con la possibilità di salire fino a 40 aggiungendo bonus). Il club capitolino ha rifiutato contropartite.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE