Juventus, con de Ligt è rottura definitiva: le mosse bianconere

Come riporta Sportmediaset, la Juventus e de Ligt sono pronti a dirsi addio. Le parole dell’olandese in primavera, che hanno spaventato i tifosi bianconeri, non erano soltanto di passaggio evidentemente. Il difensore non è soddisfatto del suo percorso a Torino e vuole cambiare aria.

Juventus, le parole di Arrivabene su de Ligt

E la Juventus è pronta a lasciarlo partire, come dimostrano le parole di Arrivabene qualche giorno fa a Tuttosport: “Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati”.

“Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società – spiega – è difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto“.

Juventus, de Ligt nel mirino della Premier

Qualche tempo fa si è parlato addirittura di rinnovo, ma adesso si tratta solo di una pia illusione. La Juventus è pronta a cedere de Ligt, nel mirino di diversi top club europei, soprattutto in Premier League: l’olandese piace molto al Chelsea ma anche al Manchester United, allenato da ten Hag che ha lanciato de Ligt all’Ajax. Al momento però in pole ci sarebbero i londinesi.

Le mosse della Juve per de Ligt

Alla Juventus non resta che massimizzare al meglio con l’incasso, risparmiando anche sull’ingaggio del difensore, il giocatore più pagato della Serie A. Il club bianconero spera nei 125 milioni della clausola rescissoria, probabilmente non sarà così ricco il piatto ma sicuramente si tratterà di una cessione proficua. Il Chelsea è pronto a partire all’assalto con 70 milioni di euro più bonus, ma la Juventus vuole di più. Si prospetta un’asta in Premier League.

