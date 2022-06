26-06-2022 10:39

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Kalidou Koulibaly. L’unica riguarda la scadenza del suo contratto col Napoli: giugno 2023. Tre gli scenari: il ‘Comandante’ può rinnovare col club azzurro, ma al momento non c’è l’intesa con De Laurentiis; il Napoli potrebbe cederlo subito per provare a ricavare qualcosa (30-40 milioni) dal suo addio; Koulibaly potrebbe rimanere a scadenza, giocare la prossima stagione nel Napoli e poi andar via a parametro zero.

Napoli, primi contatti per Casale del Verona

In attesa che le nubi si schiariscano, il Napoli sta lavorando a diverse alternative. Piace Ostigard, un altro difensore seguito con attenzione è il coreano Kim e – notizia delle ultime ore – contatti sono stati avviati anche con un centrale del Verona. Spiega tutto il giornalista Sky Gianluca Di Marzio: “Primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Juric prima e poi con Igor Tudor“.

Di Marzio: Casale è alternativa a Koulibaly

Per il super esperto di mercato di Sky Casale potrebbe rappresentare un’alternativa allo stesso Koulibaly: “Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, che non rinnova il suo contratto, e su cui il Barcellona potrebbe muoversi presto e in anticipo in vista della scadenza (giugno 2023)”. Da vincere la concorrenza della Lazio, pure interessata al giocatore del Verona.

Casale per Koulibaly? Si scatena la bufera

Per i tifosi del Napoli la prospettiva di sostituire Koulibaly con Casale ha i contorni di un bruttissimo incubo. “Se Adl pensa di sostituire Koulibaly con Casale siamo messi male”, scrive Luca. “Questo è peggio di Maksimovic… Povero Napoli…”, il cruccio di Pellegrino. “Se viene a fare il quarto/terzo è ottimo anche se ci vorrebbe un centro destro, ma se è per sostituire Koulibaly siamo nei guai”, scrive Antonio. “Bremer è l’unico che può sostituire forse degnamente KK“, aggiunge Rocco. “Se Casale sostituisce Koulibaly vuol dire che l’obiettivo della prossima stagione è la salvezza”, l’analisi di Salvatore.

