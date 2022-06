Serie A, problemi nella trattativa tra la Juve e Koulibaly

25-06-2022 14:42

La Juventus continua a guardare da molto vicino la situazione in casa Napoli per quanto riguarda il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, il cui contratto scadrà tra un anno.

I bianconeri, che si apprestano a perdere De Ligt, sarebbero molto interessati al difensore partenopeo ma, come riporta Tuttosport, le sue richieste di contratto stanno bloccando la trattativa proprio come stanno bloccando quella col Napoli.

De Ligt andrebbe via perchè il suo stipendio non è più in linea coi parametri societari (e non accetta una riduzione), mentre Koulibaly per firmare ne chiede addirittura nove, più dell’ingaggio dell’olandese.

