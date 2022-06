25-06-2022 11:31

Quello di Koulibaly rimane in bilico, le speranze dei tifosi del Napoli sono riposte in un incontro chiarificatore che il ‘Comandante’ dovrebbe avere col presidente De Laurentiis durante la prima parte del ritiro in Trentino, a Dimaro-Folgarida. Gli altri rinnovi in discussione, invece, sembrano definitivamente saltati. Mertens, Fabian, Ospina: è gelo tra la società azzurra e tre big. L’unico accordo che sembra ormai ai dettagli, paradossalmente, è quello che sta meno a cuore alla tifoseria partenopea.

Napoli, rinnovo vicinissimo per Meret

Si tratta, ovviamente, del rinnovo di Meret, che dopo quattro stagioni di convivenza con Ospina – che complessivamente ha giocato di più – adesso sembra finalmente pronto per vestire i panni del numero uno indiscusso. Almeno, nelle intenzioni di De Laurentiis e del ds Giuntoli. Perché alla maggioranza della tifoseria la soluzione Meret piace poco. E lo stesso Spalletti non sembrerebbe entusiasta: aveva chiesto la conferma di Ospina, a Meret l’anno scorso ha lasciato le briciole (7 presenze in campionato, oltre all’Europa League) e preferirebbe in ogni caso un portiere bravo coi piedi.

Meret rinnova? Tifosi del Napoli delusi

Tanti i commenti sui social, quasi tutti preoccupati. “Mi auguro che il Napoli stia rinnovando il contratto a Meret solo per darlo via in prestito e non per tenerlo come primo portiere. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni chiare e univoche di Spalletti“, twitta Borbonico. Sferzante il post di Simodinho: “Il mio portiere…del palazzo”. Spallettiano non vuole crederci: “Non ci resta che sperare nelle solite complicazioni“. Luca è severissimo: “Un citofono darebbe più sicurezza”. Mentre Mottin fa sapere: “Quindi Meret sarà il titolare? Inizio a farmi il segno della croce”.

Meret titolare, a esultare sono in pochi

Tra i pochi a esultare per le notizie di mercato che filtrano sul conto dell’ex portiere di Udinese e Spal c’è il giornalista-tifoso Carlo Alvino: “So di essere impopolare, ma sarei contento se fosse lui il titolare. Meret è bravo a parare, ha lavorato sul gioco coi piedi, ma deve parare e per me ha tutto per essere il portiere titolare del Napoli“. Anche Nap è ottimista: “Un Meret con rinnovo vuol dire riavere tante motivazioni per egli stesso. Di buon auspicio comunque”. E Quinto aggiunge: “La fiducia è tutto. Responsabilizzato Meret può essere altro giocatore. Per mezzi in Italia solo Donnarumma (meno bravo come tecnica) gli è superiore”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE