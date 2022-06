Rinforzo in arrivo al Napoli, i tifosi: "Sarà il nuovo Koulibaly”

23-06-2022 13:11

In attesa di risolvere la questione legata ai rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens – quello di David Ospina pare ormai irraggiungibile – il Napoli è vicino a concludere il terzo colpo della propria campagna acquisti dopo Kvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Napoli, il terzo colpo è sempre più vicino

Ad annunciarlo le principali testate sportive e, su Twitter, anche Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport. “Leo Ostigard è vicino al passare dal Brighton al Napoli per 5 milioni di euro. Contratto fino al 2027”, twitta Schira, spiegando dunque che la trattativa è ai dettagli finali.

Ostigard andrà a completare il pacchetto dei difensori centrali a disposizione di Luciano Spalletti, aggiungendosi a Koulibaly, Amir Rrahmani e Juan Jesus, ma secondo i tifosi azzurri il norvegese potrebbe presto scalare le gerarchie e imporsi anche come titolare.

Napoli, Ostigard per completare la difesa

Nei pochi mesi trascorsi in prestito al Genoa Ostigard ha mostrato di avere grande personalità e mezzi fisici e tecnici importanti, qualità che potrebbero aiutarlo a emergere anche in club che punta in alto come quello azzurro.

I tifosi azzurri lo sperano: d’altra parte anche un altro difensore arrivato a Napoli praticamente da sconosciuto è poi riuscito a imporsi come uno dei giocatori più forti dell’intera storia del club partenopeo.

Per i tifosi del Napoli può essere il nuovo Koulibaly

“Ostigard ha un grande potenziale – commenta Mario su Twitter – può diventare il nuovo Koulibaly”. “Giocatore di enorme prospettiva a mio modo di vedere. Se lima l’eccessiva irruenza e diventa più pulito sarà davvero un gran giocatore”, aggiunge Giampietro. Marco, invece, ironizza sui tempi del mercato azzurro: “Ostigard, si chiude nelle prossime ore. Da almeno 1 mese”. Ma Michele lo bacchetta: “Lasciate lavorare Giuntoli”.

Per Angianna il norvegese è perfetto per Spalletti: “Ostigard è un centrale da ‘rottura alta’, ha grandi chance di diventare titolare. Non perché più forte in assoluto di Rrhamani, ma perché permetterebbe di difendere 15 metri in avanti, con la copertura in velocità garantita dal compagno di reparto Koulibaly”. “Ostigard diventerà un grande difensore, affare del Napoli”, il commento finale di Giuseppe.

