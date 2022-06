Serie A, Napoli: Victor Osimhen dovrebbe rimanere

25-06-2022 08:35

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la situazione legata all’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen. La punta infatti, secondo la Rosea, alla fine non dovrebbe muoversi dalla Campania, e questo perchè quasi tutte le grandi squadre europee non hanno più bisogno di un attaccante.

Con l’Arsneal che pensa a Gabriel Jesus, rimarrebbero al limite United e Barcellona (che però sembra deciso ad aspettare Lewandowski). Dunque, è improbabile che arrivi quella super offerta che farebbe vacillare proprietà e giocatore, che dal canto suo è ben contento di rimanere a Napoli e di misurare veramente il proprio valore in Champions League.

