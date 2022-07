Zaniolo al raduno della Roma ma è atteso a Torino, sponda Juventus

05-07-2022 11:03

Giorno di raduno per la Roma. Presente anche Nicolò Zaniolo, al centro di tante voci di mercato. Il suo futuro sembra scritto: trasferimento alla Juventus ma solo a determinate condizioni e con il benestare di José Mourinho.

Roma, Zaniolo al raduno ma nessuna parola con i tifosi

Oggi è cominciata, ufficialmente, la nuova stagione della Roma. Tra i primi a presentarsi al raduno a Trigoria Chris Smalling, uno degli idoli del popolo giallorosso. Nonostante avesse ancora qualche giorno di vacanza per gli impegni in Nazionale, anche Nicolò Zaniolo si è presentato al raduno.

Il centrocampista, tuttavia, non si è fermato a parlare con i tifosi, forse per non dover rispondere a domande complicate, soprattutto riguardo al suo futuro che, al momento, lo vede sempre più vicino alla Juventus.

Zaniolo alla Juventus ma solo se Mourinho felice

La trattativa Juventus-Zaniolo è entrata nel vivo. La Roma, per il suo gioiello, vorrebbe una cifra pari a 50 milioni di euro. Si vocifera di un accordo particolare: 10 milioni per il prestito oneroso e il resto della cifra in un secondo tempo con la formula dell’obbligo di riscatto. Prima, tuttavia, c’è da soddisfare le richieste di José Mourinho.

Lo Special One pare pronto a lasciare andare Nicolò Zaniolo ma vorrebbe guadagnarci qualcosa a livello tecnico. Da qui la richiesta di una contropartita di qualità che possa aiutare la Roma a migliorare. Il nome giusto sarebbe quello di Denis Zakaria, centrocampista che Max Allegri non pare intenzionato a lasciar partire.

Roma, Zaniolo non ha altri club in mente

Nicolò Zaniolo ha un contratto con la Roma sino al giugno del 2024. Tuttavia, la sensazione è che la sua avventura con la casacca giallorossa sia al capolinea. In quattro anni a Roma, ha disputato 111 partite, con 22 gol (il più importante nella finale di Conference League).

A 23 anni si sente pronto per rimettersi in gioco altrove, sperando di crescere ulteriormente. La Juventus sarebbe l’unico club nella mente del centrocampista della Nazionale. Da capire se arriverà la classica fumata bianca. I tifosi bianconeri già sognano pensando a cosa potranno fare insieme gli azzurri Federico Chiesa (reduce da un lungo infortunio) e Nicolò Zaniolo.

