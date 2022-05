Conference League: Roma città aperta alla festa

25-05-2022 23:52

C’è tutto: fuochi d’artificio, botti, petardi, caroselli e cortei che dalla periferia di Roma si spostano verso il centro. Tutto merito della squadra giallorossa di Mourinho che a Tirana ha portato a casa la Conference League contro il Feyenoord. Tante le bandiere e i cori per i beniamini. Alcuni sono scesi in strada addirittura prima del fischio finale dell’arbitro. E’ comunque iniziata la grande notte dei festeggiamenti, che ci sono stati anche all’Olimpico dove in 50 mila hanno assistito alla finale.