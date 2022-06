Juventus, Chiesa fissa l'obiettivo: "Pronto per settembre"

10-06-2022 14:41

L’esterno offensivo classe 1997 della Juventus Federico Chiesa ha preso la parola in occasione dell’inaugurazione del nuovo Hub educativo in collaborazione con Save The Children.

Il figlio d’arte ha fatto un punto sulla sua situazione fisica e ha fissato l’obiettivo per il rientro, oltre a spendere una parola sulla maglia numero 10 lasciata libera da Dybala:

“Il mio obiettivo è quello di rientrare il prima possibile però ho ancora delle tabelle da rispettare. Lo staff medico della Juventus è stupendo e mi da una mano in tutto e per tutto. Ora ho cominciato a correre e fare i primi cambi di direzione, per l’inizio di settembre spero di essere a posto ma vediamo se riusciamo ad diminuire un po’ i tempi. Serve essere sicuri per non avere ricadute. La 10? Ovvio, farebbe piacere a tutti. Inoltre qui l’hanno indossata dei fuoriclasse. A luglio saprete”.