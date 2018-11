Juve, senti Pogba: “Torino è casa mia”

“Torino è casa mia”. Parole di Paul Pogba, che all’emittente francese RMC Sport ha avuto parole al miele per la città in cui è esploso come calciatore e, tra le righe, anche per la Juventus, che sarebbe pronta a fare carte false per riprendere il centrocampista ceduto al Manchester United per 100 milioni di euro nell’estate del 2016.

“CASA MIA”. Pogba parla di Torino e della Juventus in vista del match di mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. “Sentivo che avremmo affrontato la Juventus in Champions League, è stato incredibile – ha dichiarato il francese – lo dissi a mio fratello in estate: ‘credo che saremo nello stesso gruppo della Juve’. Per me è un piacere, Torino è casa mia, è dove ho sento il mio primo gol da professionista”.

GLI EX COMPAGNI. Pogba afferma poi di essere rimasto in contatto con i suoi ex compagni di squadra e anche con Andrea Pirlo. “Cuadrado, Dybala, Bonucci… Li sento di tanto in tanto. Siamo stati una famiglia, è ovvio che siamo rimasti in contatto. Quando sei accanto a giocatori come Pirlo, Buffon o Chiellini puoi solo imparare. Ogni giorni in allenamento provi a osservarli. Anche se sei un giocatore affermato, puoi sempre imparare da uomini del genere”. Infine, Pogba ribadisce la sua ossessione per la Champions League. “È un trofeo al quale penso, è sempre nella mia testa”. Proprio come in quella di tutti gli juventini.

SPORTEVAI.IT | 01-11-2018 12:32