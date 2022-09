18-09-2022 10:14

La situazione in casa Juventus sembra essere sempre più esplosiva. La sconfitta di Champions League contro il Benfica ha sollevato un polverone di polemiche per un inizio di stagione che a Torino non si sarebbero mai aspettati. Tantissime le critiche per il tecnico Massimiliano Allegri, ma il toscano non ci sta a passare come unico responsabile di questa situazione.

Allegri: l’intervista a Sconcerti scatena le polemiche

Massimiliano Allegri, dopo essere stato preso di mira da stampa e tifosi, ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una chiacchierata informale pubblicata ieri sul Corriere della Sera a firma Mario Sconcerti. Nel corso della conversazione l’allenatore bianconero ha parlato di una Juventus virtuale, dei tanti infortuni che hanno complicato notevolmente il suo lavoro. Con Chiesa e Pogba ancora fuori da giochi, Max ha dovuto cercare soluzioni alternative che fino a questo momento non hanno pagato.

Juventus, la società spiazzata dall’intervista

Le parole di Massimiliano Allegri al Corriere della Sera non hanno spiazzato solo i tifosi, ma anche la società. Stando a quanto sostiene la Gazzetta dello Sport parte della dirigenza bianconera non avrebbe gradito questa chiacchierata informale del tecnico che adesso sarebbe anche a rischio per aver concesso un’intervista non concordata.

Allegri in rotta col club: le polemiche sul web

I rapporti tra Massimiliano Allegri e la Juventus adesso sembrano preoccupare anche i tifosi che temono si sia creata una frattura difficile da sanare: “Se lo multano per l’intervista – commenta Ronald – è l’ennesimo segnale di un rapporto poco felice. La mia impressione, al di là del campo – è che manchi sinergia tra società e allenatore”. Erica si scaglia contro il tecnico: “Certi comportamenti da parte di professionisti mi lasciano basita. Non ne azzecca una quest’uomo. Mi sembra che con i precedenti successi si sia montato troppo”.

La gran parte dei tifosi sembra criticare apertamente il tecnico: “Se dopo il Benfica dici “dobbiamo stare solo zitti e lavorare” e dopo due giorni va a fare un’intervista del genere, io ti caccerei altro che multa”. Anche per Federico l’intervista potrebbe essere un momento chiave del rapporto con il club: “L’intervista potrebbe creare più problemi ad Allegri che non il non gioco, i pessimi risultati e gli infortuni”. Mentre Baron ha un punto di vista diverso: “Intanto Allegri dovrebbe ringraziare il suo amico Sconcerti che prende una chiacchierata e la pubblica come intervista ma poi la dirigenza che vuole multarlo chi sarebbe? Nedved?”.