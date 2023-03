Juventus, Abodi: "Ricorso plusvalenze? Che sia un percorso trasparente"

Il ministro dello sport: "Siamo sul podio per numero di vittorie nello sport e in zona retrocessione sul resto".

02-03-2023 19:32

A margine di un seminario all’università di “Tor Vergata”, Abodi ha dichiarato: “Cosa mi aspetto dal ricorso della Juventus davanti al Collegio di Garanzia per il caso plusvalenze? Che ognuno faccia la sua parte e soprattutto che sia un percorso trasparente”.

“L’esperienza che sto facendo a livello internazionale mi mette di fronte a uno stato d’animo asimmetrico: siamo sul podio per numero di vittorie nello sport e in zona retrocessione sul resto. Le azioni del Governo devono andare a incidere su questi fattori di debolezza. C’è una fortissima volontà di lavorare all’interno del Consiglio dei ministri in una chiave di interdisciplinarietà. Non basterà un’ora di educazione fisica, dobbiamo conquistare spazi quantitativi e di qualità”, ha concluso Abodi.