Juventus, Allegri concede un turno di riposo a Rabiot

Per la sfida di oggi alle 18 contro il Lecce, il francese non è stato neanche convocato. Torna Moise Kean

03-05-2023 14:11

Turno di riposo completo per Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri non lo ha infatti neanche convocato per la partita di oggi alle 18 all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce. Il francese finora ha giocato moltissimo. In attacco torna Moise Kean dopo l’infortunio, così il tecnico ha scelte in fase offensiva dopo un periodo in cui ha potuto contare solo su Milik (Vlahovic è stato a mezzo servizio).

Ecco l’elenco completo dei convocati bianconeri: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Soule’, Paredes, Perin, Iling-Junior, Fagioli.