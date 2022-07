Juventus, Allegri continua a sperare nel ritorno di Morata

17-07-2022 14:04

Nonostante non sia stato riscattato al termine dei due anni di contratto, Alvaro Morata continua a sognare un ritorno alla Juventus. L’iberico al momento è con l‘Atletico Madrid, e si sta allenando da professionista per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.

Il Corriere dello Sport però riporta le insistenze di Max Allegri, che riverrebbe Morata alla Continassa, essendo un giocatore duttile, con una buona corsa e che conosce già bene sia la Serie A che il mondo Juve.

Dei 35 milioni iniziali, l’Atletico ora ne accetterebbe 26. Comunque troppi per la Vecchia Signora, che aveva anche pensato di inserire Kean, proposta rifiutata dai rojoblanco.

