Juventus, Allegri: "Dobbiamo tenere profilo basso"

02-10-2022 23:44

Al termine del match, Allegri ha spiegato cosa ha apprezzato dopo il trionfo della Juve col Bologna per 3-0: “Mi sono piaciuti lo spirito e la compattezza del gruppo. Non vincevamo da un mese e ora dobbiamo tenere un profilo basso perché siamo lontani in classifica e dobbiamo sistemare la Champions. La classifica dice che abbiamo 13 punti e che dobbiamo fare una rincorsa importante. Ma possiamo avvicinarci un passettino alla volta”.

Chiusura di Allegri sulla situazione in classifica: “Bisogna fare un passettino alla volta e se saremo bravi sicuramente ci avvicineremo, come ci siamo avvicinati l’anno scorso ci avvicineremo quest’anno. Però non possiamo fare tutto e subito, intanto abbiamo la Champions e bisogna cercare di ritornare in corsa, contro una squadra che non è assolutamente facile da battere”.