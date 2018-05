Juventus, Allegri vuole un top player a centrocampo

La Juventus riparte da Allegri. Il tecnico ha deciso di proseguire la sua avventura in bianconero. Tanta la voglia di continuare a vincere, possibilmente con una rosa ancor più competitiva. Salutati diversi senatori, in particolare Buffon, Allegri avrebbe chiesto alla società interventi mirati e, possibilmente, un top player a centrocampo.

Con Marchisio e Khedira non certi di restare alla Juventus anche il prossimo anno, urgono rinforzi di valore internazionale. Oltre ad Emre Can, inseguito da diverso tempo, sarebbero due i nomi caldi per il centrocampo.

Uno risponde al nome di Milinkovic-Savic. Il 23enne serbo è stato uno dei grandi protagonisti della splendida stagione laziale. Allegri lo stimerebbe molto e Marotta sarebbe pronto ad un'offerta importante per convincere il patron biancoceleste Lotito a lasciarlo andare. Negli ultimi mesi, si è parlato di cifre folli per il cartellino di Milinkovic-Savic, valutato ben oltre i 100 milioni di euro. La Lazio ha, dalla sua parte, un contratto garantito fino al giugno del 2022. Da non escludere una proposta cash con qualche contropartita tecnica gradita ai biancocelesti.

L’altro nome in corsa sarebbe quello di Pogba. L'avventura al Manchester United non sta regalando al francese grandi soddisfazioni. Il rapporto con Mourinho è complicato, come ha confermato lo stesso Pogba: "Un allenatore e un giocatore non devono per forza essere i migliori amici, non siamo costretti ad andare a mangiare insieme. Ho avuto qualche problema, è una questione mentale". A Torino, il francese ha fatto benissimo e Allegri sa come farlo rendere al meglio.

Un top player in entrata e, magari, un addio eccellente. L'impressione è che, se arriveranno offerte congrue, Higuain possa anche lasciare la Juventus. Da capire anche la posizione di Mandzukic. Difficile che la Juventus si privi di Dybala, fresco anche di convocazione al Mondiale.

