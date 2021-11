Juve, ancora in dubbio la permanenza di de Ligt: e spunta una clausola

13-11-2021 13:37

La permanenza a Torino del difensore classe 1999 Matthijs de Ligt è tutto fuorchè certa. Il lungo contratto e l’alto stipendio dovrebbero mettere relativamente al sicuro la Vecchia Signora, che però sul campo sta deludendo eccome dall’arrivo dell’olandese sotto la Mole. de Ligt è quasi sempre stato uno dei migliori, e rappresenta il presente e il futuro della retroguardia bianconera, almeno nelle intenzioni.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti la Juventus e il suo agente Mino Raiola dovranno presto mettersi al tavolo per confrontarsi riguardo al futuro. Al termine di questa stagione, per il centrale olandese si attiverà infatti la clausola di risoluzione fra i 125 e i 140 milioni di euro. Una cifra enorme per un difensore centrale, sicuramente eccessiva, ma che ormai rientra quasi nella normalità per squadre come quelle inglesi o il PSG.

Anche se la Juventus considera de Ligt incedibile, quindi, l’attenzione dovrà essere massima.

