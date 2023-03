Juventus: Barrenechea verso la cessione in prestito la prossima stagione

Per garantire minutaggio ed esperienza

26-03-2023 12:05

Massimiliano Allegri ha dato uno spazio importante ad Enzo Barrenechea. Il centrocampista bianconero ha quindi convinto il tecnico che ha deciso di puntare molto su di lui. L’edizione odierna di Tuttosport riporta che il giovane proveniente dalla Next Generation potrebbe essere girato in prestito la prossima stagione sportiva per acquisire minutaggio ed esperienza.