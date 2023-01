Juventus, Barzagli: "I bianconeri lotteranno fino alla fine"

06-01-2023 22:52

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli lancia un monito contro tutte le rivali della Juventus in Serie A: “I numeri non dicono tutto, ma tanto sì. Storicamente gli scudetti si conquistano con la miglior difesa. La solidità aiuta parecchio, aumenta le probabilità di successo. E per solidità intendo anche il lavoro di attaccanti e centrocampisti. Questa Juventus, dopo un avvio difficile e forse un po’ troppo euforico per l’arrivo di alcuni giocatori, l’ha ritrovata”.

L’ex difensore di Palermo, Wolfsburg e Juve ha parlato anche dell’incredibile rimonta bianconera del 2016:

“Noi eravamo partiti pure peggio in quell’annata… Le squadre sono diverse, non paragonabili. Però qualcosa di simile c’è, anzi molto: è sempre la Juventus e in panchina c’è Allegri. Sì, la rimonta come nel 2016 è possibile. Il Napoli fin qui ha fatto un campionato straordinario, ma lo scudetto è ancora apertissimo. La Juventus c’è e lotterà con la squadra di Spalletti, con il Milan e con l’Inter fino alla fine”.