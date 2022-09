Juventus, Caressa: "La squadra fa acqua da tutte le parti"

19-09-2022 09:28

La sconfitta subita in casa del Monza acuisce enormemente il momento nero che sta attraversando la Juventus, che non riesce ad ottenere i tre punti dallo scorso 31 agosto, nella gara casalinga vinta contro lo Spezia. Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, esprime così la sua opinione sulla situazione difficile in casa bianconera: “A questo punto temo che la situazione sia irreversibile ed è necessario che la società faccia delle riflessioni, perchè ad un certo punto il cambiamento diventa necessario. Non mi riferisco per forza al cambio di guida tecnica, ma in questa Juve i problemi sono ovunque, dalla preparazione atletica all’assenza totale di leader in mezzo al campo”.