Juventus ancora prima: Ronaldo all'ultimo respiro. Poker Roma

La Juventus piega per 2-1 il Genoa al 96′ in una delle partite della decima giornata di serie A: decide una match che sembrava stregato per i bianconeri Cristiano Ronaldo su rigore. La squadra di Sarri resta in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter.

I bianconeri sono pericolosi nel primo tempo soprattutto con un Dybala ispirato, ma il Genoa, in campo con una formazione piuttosto spregiudicata, non rinuncia ad attaccare e rivela alcune lacune della difesa dei campioni d’Italia. Nel finale di tempo il botta e risposta: Bonucci porta avanti i torinesi di testa su corner di Bentancur al 36′, il Grifone pareggia al 41′ grazie a una rete rocambolesca di Kouamé, tiro sporco dopo un errore di Alex Sandro in uscita.

Nella ripresa il Genoa si ritrova in 10 per l’espulsione di Cassata (doppio giallo), la partita si trasforma in un tiro al bersaglio: Sarri inserisce Rabiot e Ramsey per Khedira e Matuidi. La Juventus crea una serie di palle gol, ma un po’ la scarsa precisione, un po’ le parate di Radu negano la gioia del vantaggio ai bianconeri: sbagliano Dybala, Bernardeschi e Ronaldo in più di un’occasione. La palla proprio non vuole entrare, la carta della disperazione di Sarri è Douglas Costa, dentro per Bernardeschi.

Ma la tegola è dietro l’angolo: Rabiot all’87’ si fa espellere per doppio giallo, complicando le cose per la Vecchia Signora, che continua inutilmente ad attaccare a testa bassa.

Nel finale succede di tutto: prima il Var annulla un gol a Ronaldo per fuorigioco, poi CR7 guadagna e trasforma il penalty che regala la vittoria ai bianconeri.

Nelle altre partite spicca il 4-0 della Roma a Udine: i giallorossi passano in vantaggio con Zaniolo, si ritrovano in 10 alla mezz’ora per l’espulsione di Fazio ma dilagano con i gol di Smalling, Kluivert e Kolarov.

Medesimo risultato per la Lazio, che travolge il Torino in crisi con un super Immobile. Colpo della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, vittoria casalinga per il Cagliari sul Bologna.

Serie A, i risultati

Cagliari-Bologna 3-2

23′ rig. Santander (B), 49′ Joao Pedro (C), 72′ Simeone (C), 83′ Joao Pedro (C), 91′ Faragò (B)

Juventus-Genoa 2-1

36′ Bonucci (J), 40′ Kouamé (G), 96′ rig. Ronaldo (J)

Lazio-Torino 4-0

25′ Acerbi (L), 33′ Immobile (L), 69′ rig. Immobile (L), 90′ aut. Belotti (T)

Sampdoria-Lecce 1-1

8′ Lapadula (L), 92′ Ramirez (S)

Sassuolo-Fiorentina 1-2

24′ Boga (S), 63′ Castrovilli (F), 82′ Milenkovic (F)

Udinese-Roma 0-4

14′ Zaniolo (R), 51′ Smalling (R), 54′ Kluivert (R), 65′ rig. Kolarov (R)

SPORTAL.IT | 30-10-2019 23:06