Juventus, Cristiano Ronaldo convocato dal Portogallo

Dopo lo stop forzato a causa del Covid-19 Cristiano Ronaldo è tornato in campo risultando subito decisivo nella Juventus: il fuoriclasse portoghese tornerà a vestire anche la maglia della nazionale portoghese in occasione della sosta per gli impegni di Nations League.

Il ct Fernando Santos ha comunicato la lista dei 25 convocati per l’amichevole contro l’Andorra in programma l’11 novembre e la doppia sfida di Nations League contro Francia e Croazia il 14 e il 17 novembre.

Tra questi figura regolarmente Cristiano Ronaldo, che proprio durante il precedente ritiro con la Nazionale aveva contratto il coronavirus. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri : Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lione) e Rui Silva (Granada).

Difensori : Nelson Semedo (Wolverhampton), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), José Fonte (Lille), Semedo (Olympiacos), Domingos Duarte (Granada), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mario Rui (Napoli).

Centrocampisti : William Carvalho (Betis Siviglia), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Ruben Neves e Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto) e Bruno Fernandes (Manchester United).

Attaccanti : Bernardo Silva (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Trincao (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Joao Felix (Atletico Madrid) e Paulinho (Braga).

