Mercato Juventus, per Cristiano Ronaldo in arrivo un'offerta inattesa

Una notizia di mercato sta facendo impazzire tutti i tifosi del mondo. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il presidente del Barcellona Joan Laporta starebbe pensando a un colpo clamoroso per il club catalano: Cristiano Ronaldo . Una suggestione del numero uno dei blaugrana, che ne ha parlato ai suoi collaboratori. La trattativa non è affatto semplice ma tanti appassionati di calcio sarebbero entusiasti di veder giocare insieme Messi e Ronaldo , i due giocatori più forti degli ultimi quindici anni.

Il futuro di Ronaldo alla Juventus resta intanto in bilico, con il City , lo United e il Psg alla porta. Pochi giorni fa, le parole del portoghese hanno lasciato nuovamente diversi dubbi sulla sua permanenza a Torino : “Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio. A prescindere se resterò alla Juventus o andrò via. La cosa cruciale ora è l’ Europeo . È il quinto ma è come se fosse il primo. Voglio essere concentrato e cominciare con il piede giusto: pensieri positivi, dal primo all’ultimo match”.

Dopo la bomba lanciata da As, alcuni tifosi hanno collegato le parole di Griezmann a un possibile arrivo di Ronaldo al Barcellona . Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese, il giocatore blaugrana ha speso belle parole per lo juventino: ” CR7 è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c’è nessuno come lui e Messi . Cristiano è ancora un grande finalizzatore ed è un calciatore completo. Segna di destro, di sinistro, di testa… È un esempio per i giocatori giovani e per i giocatori meno giovani, può aiutarli nella loro formazione calcistica”.

Griezmann avrebbe mandato un messaggio a Ronaldo ? Per il momento è solo fantamercato. Il francese apprezza il portoghese da sempre e non conta niente il fatto che giochi al Barcellona . Sicuramente al petit diable farebbe piacere essere schierato nel tridente con Messi e CR7 anche se, secondo As, Laporta sarebbe disposto a metterlo sul piatto per riportare Ronaldo in Spagna e convincere la Juventus . Altri sacrificabili sarebbero Sergi Roberto e Coutinho . Al momento però non c’è nulla di concreto, forse soltanto i sogni dei tifosi.

OMNISPORT | 21-06-2021 17:51