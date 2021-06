Juventus: Cristiano Ronaldo via con un intreccio di mercato super

Ogni giorno salta fuori una voce diversa sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma per quanto riguarda la sua partenza dalla Juventus, essa sarebbe possibile nel caso di un intreccio di mercato tra Paris St. Germain e Real Madrid e che si sta sempre più concretamente delineando.

Ai microfoni di Sky Sport infatti, come riportato da spazioj.it, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto sapere che il giovanissimo fuoriclasse francese Kylian Mbappé avrebbe comunicato al presidente qatariota del club parigino Al Khelaifi la sua volontà di lasciare, dopo quattro anni, la capitale transalpina per approdare a quella spagnola nelle file delle merengues. L’accordo tra l’attaccante dei Bleus impegnati a Euro 2020 e il Real ci sarebbe da tempo se non ci fosse un problema, e cioè che manca l’offerta giusta per completare l’operazione. E in caso dell’addio di Mbappé al PSG, ecco che entrerebbe in gioco Cristiano Ronaldo.

Sarebbe proprio il fuoriclasse portoghese della Juve, infatti, il naturale sostituto di Mbappé, e davanti a un’offerta cospicua, per usare un eufemismo, dei parigini, la dirigenza bianconera non potrebbe non accettarla, viste le condizioni economiche in cui versa, come del resto tutti i club italiani. Jorge Mendes, l’agente di CR7, sta sondando il terreno per capire se l’affare è possibile e l’unica speranza che Cristiano rimanga alla Juventus è il suo altissimo ingaggio, unico fattore che frena per il momento l’operazione. A meno che lui stesso non decida di accettare uno stipendio ridotto rispetto a quello attuale.

OMNISPORT | 23-06-2021 15:01