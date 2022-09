Juventus, Danilo: "Dobbiamo vincere, punto e basta"

13-09-2022 17:00

Il pari e le polemiche della gara con la Salernitana non sono ancora del tutto alle spalle, ma per la Juventus è il momento di pensare al Benfica e alla sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In conferenza stampa con Massimiliano Allegri c’era anche Danilo: “Domani dobbiamo vincere, punto e basta. Non abbiamo vinto alla prima e non farlo domani sarebbe una cosa non buona per noi”.

Il difensore brasiliano è poi tornato sugli errori dell’ultima gara giocata: “Non possiamo più permetterci di regalare un tempo come con la Salernitana e dovremo avere tanta responsabilità e impegno. Questa gara avrà un’importanza diversa, ci aspettiamo una grande spinta da parte dei tifosi”.