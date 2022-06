Juventus: De Sciglio rinnova fino al 2025

02-06-2022 13:42

In attesa dell’arrivo di Paul Pogba e di capire se è possibile l’ingaggio di Angel Di Maria, la Juventus ha prolungato il contratto di Mattia De Sciglio fino al 2025. La notizia è stata riportata da calciomercato.com. Il 29enne difensore, con una parentesi in prestito al Lione dell’anno scorso, è in bianconero dal 2017 dopo aver trascorso sei stagioni in Serie A col Milan, e avrebbe accettato le condizioni economiche proposte dal club e avrebbe già firmato il rinnovo, si attende soltanto l’ufficialità da parte della Vecchia Signora.