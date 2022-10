11-10-2022 22:27

Disastrosa sconfitta della Juventus in Champions League contro il modesto Maccabi, adesso per i bianconeri gli ottavi sono un miraggio. Al termine del match, anche l’ex capitano Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Questa Juventus è mancata in tante cose”.

Del Piero si spiega: “La cosa che più mi ha allarmato che spesso cose semplici diventavano complicate, significa che c’è una situazione psicofisica all’interno della squadra che è difficile da sistemare. A questo punto le vittorie contro Maccabi e Bologna sono state un qualcosa di estemporaneo”.