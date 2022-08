Juventus: Fagioli verso la Cremonese

29-08-2022 11:33

Prima dell’arrivo di Leandro Paredes dal PSG, la Juventus lavora in questi ultimi quattro giorni di calciomercato (compreso oggi) alle cessioni, almeno in prestito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli verrà nuovamente lasciato partire in prestito ad una nuova squadra di Serie A dove potrebbe giocare con continuità. La Cremonese ora sembra favorito per riportare in grigiorosso il talento classe 2001, con la squadra di Massimiliano Alvini che attende solo il via libera bianconero ai fini dello svolgimento delle visite mediche.

