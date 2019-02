Juventus furiosa con Douglas Costa: ecco il retroscena

La speranza, in casa Juventus, è che questi giorni passino in fretta. I giorni che separano dal 20 febbraio, quando si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo dell’Atletico Madrid.

Al “Wanda Metropolitano” inizierà la seconda parte del percorso europeo dei bianconeri, che sognano di tornare nello stadio madrileno il 1° giugno per disputare la finale.

L’attesa è stata lunga, anche troppo, dal momento che le settimane precedenti alla grande sfida stanno portando problemi in serie. Sul piano degli infortuni, e qui la preoccupazione principale è per il duo difensivo composto da Bonucci e Chiellini, la cui assenza contemporanea ha creato parecchi problemi al reparto, sul piano dei risultati, ma anche in generale della concentrazione e dei comportamenti.

Pochi giorni dopo il brutto gesto di Dybala, che ha abbandonato la panchina contro il Parma dopo aver capito di non poter più entrare in campo, in casa bianconera hanno dovuto perdere la pazienza nuovamente. Nel mirino quanto fatto da Douglas Costa, protagonista di un incidente stradale spettacolare, ma per fortuna senza conseguenze.

Lunedì mattina sull’A4 all’altezza lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià, in provincia di Vercelli, il brasiliano ha distrutto la propria vettura e giù questo non è il massimo per un atleta professionista.

Con le dinamiche dell’incidente ancora da chiarire, non “pago”, in luogo di tornare a Torino e riposarsi in vista della ripresa degli allenamenti, l’ex Bayern Monaco ha deciso comunque di proseguire direzione Parigi, ovviamente salendo su un aereo, per partecipare alla festa di compleanno di Neymar, amico e compagno di Nazionale.

Alla dirigenza bianconera questo non è piaciuto, così anche per Costa, come per Dybala, è in arrivo un colloquio personalizzato” per far capire il comportamento da tenere dentro e fuori dal campo. Non solo in momenti della stagione come questo.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 10:15